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Новости Кыргызстана

В Кыргызстан прибыли 45 новых волонтеров Корпуса мираВ Кыргызстан прибыли 45 новых волонтеров Корпуса мираВ ходе тюремного бунта в Венесуэле погибли более 35 человекВ ходе тюремного бунта в Венесуэле погибли более 35 человек

В результате нападения бандитов на больницу в Гватемале погибли 7 человек

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364937_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443194-ru.html

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В ходе тюремного бунта в Венесуэле погибли более 35 человек

17 августа 2017, 9:51       Комментарии

Преступники атаковали больницу "Рузвельт" в столице Гватемалы, чтобы освободить своего подельника. Жертвами бандитов стали семь человек, в том числе трое охранников, еще 12 человек пострадали.
Как отмечает Росбалт, злоумышленники смогли осуществить задуманное: особо опасный член банды "Мара Сальватруча" Андерсон Даниэль Кабрера сбежал. Полицейским удалось задержать пятерых нападавших.
Президент страны Джимми Моралес назвал случившееся терактом. Власти пообещали усилить меры безопасности в больницах.
"Мара Сальватруча" - одна из крупнейших уличных банд в Центральной и Северной Америке. В ее состав входят порядка 70 тыс. человек.

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