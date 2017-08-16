Зрителями боя кыргызстаца Бектура Мангиева станут Ван Дамм и Джефф Монсон

17 августа 2017, 10:06 Комментарии

Кыргызстанский боец Бектур Мангиев проведет бой на международном турнире Asian fight-2017, который пройдет 9 сентября на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте (Узбекистан).

Как сообщается, в рамках вечера пройдут 8 поединков, в одном из которых выступит кыргызстанец Мангиев. Помимо него, соперниками узбекских бойцов станут представители из Индии, Сингапура, Афганистана, Азербайджана, России и Кипра.

Кыргызстанец выступит в категории до 70 кг и его соперником станет Мухаммадали Таштургунов.

Отметим, на этот турнир приедут почетные гости - знаменитый актер, постановщик боевых сцен, культурист и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм. А также турнир посетит Джеффри Уильям Монсон, более известный как Джефф Монсон из США, который выступает в смешанных единоборствах, бразильском джиу-джитсу и грепплинге. Монсон является двукратным чемпионом мира по грэпплингу по версии ADCC и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.

Также организаторы ведут переговоры о приезде Федора Емельяненко, который является четырехкратным чемпионом мира по ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным - по версии RINGS, трехкратным - по версии WAMMA, а также четырехкратным чемпионом мира по боевому самбо.