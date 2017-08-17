Звезды эстрады и симфонический оркестр выступят на концерте под открытым небом в Бишкеке

17 августа 2017, 9:48 Комментарии

БИШКЕК, 17.08.17 / Кабар/. В Бишкеке 18 августа пройдет музыкальный вечер под открытым небом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Концерт будет организован в парке Победы имени Даира Асанова (Южные ворота) и начнется в 18:00 вечера. В программе запланировано выступление симфонического оркестра и звезд кыргызской эстрады. Данное мероприятие пройдет во исполнение указа президента "Об объявлении 2017 года Годом нравственности, воспитания и культуры.

Мэрия Бишкека приглашает всех желающих посетить музыкальные вечера. При себе необходимо иметь хорошее настроение, чтобы получить заряд положительных эмоций на предстоящие выходные.