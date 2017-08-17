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В Москве суд огласит приговор по делу о пожаре в типографии, где погибли 14 кыргызстанок

Источник:
http://kabar.kg/news/v-moskve-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443188-ru.html

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17 августа 2017, 9:53       Комментарии

Бишкек, 17,08,17 /Кабар/. Бутырский суд Москвы в четверг,17 августа, огласит приговор по делу о пожаре в московской типографии, в котором погибли 17 человек – 14 граждан Кыргызстана и трое россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее в ходе прений сторон гособвинитель потребовал приговорить гендиректора типографии "Печатный экспресс" Сергея Москвина к 4,5 годам колонии, а главного инженера компании Антона Яцкова — к 5,5 годам.
Пожар произошел в конце августа прошлого года в здании типографии на севере Москвы. Всего погибли 17 человек — 14 граждан Кыргызстана и трое россиян. По данным МИД Кыргызстана, все погибшие — молодые женщины, большинство из них в возрасте 18-25 лет.
Следствие считает, что пожар возник из-за неисправности светильников, а быстро распространился из-за захламленности помещения токсичными веществами.
Как отметили в СК, "самовольное изменение в конструкции здания" (как сообщалось, дверь пожарного хода была заперта) не позволило сотрудникам выбраться из горящего помещения.
В апреле Москвин признал вину, Яцков же отрицал причастность к гибели людей на пожаре.

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