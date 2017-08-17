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В Бишкеке состоялось второе заседание штаба по оказанию содействия при проведении выборов президента

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443187-ru.html

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17 августа 2017, 9:30       Комментарии

В зале заседаний мэрии Бишкека состоялось второе заседание городского штаба по оказанию содействия Бишкекской территориальной избирательной комиссии и участковым избирательным комиссиям города в решении организационных, материально-технических вопросов при подготовке и проведению выборов президента. Как сообщила пресс-служба мэрии, во время собрания были рассмотрены вопросы по готовности помещений участковых избирательных комиссий, по уточнению основных списков избирателей и по вопросам дополнительных списков избирателей. Основной задачей штаба является своевременное оказание содействия избирательным комиссиям в решении организационных вопросов и материально-технического обеспечения проведения выборов президента.
В заседании штаба приняли участие заместитель представителя ГРС при правительстве КР Русланбек Сарыбаев, первый вице-мэр города Бишкек Ренат Макенов, а также главы муниципальных районных администраций, руководители служб и структурных подразделений мэрии столицы.
Выборы президента пройдут 15 октября 2017 года.

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