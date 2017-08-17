Доллар США: 68.7110 (-0.024) 
Евро: 80.5774 (-0.2343) 
Золото: 40.84 $/гр (-0.14) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Москве суд огласит приговор по делу о пожаре в типографии, где погибли 14 кыргызстанокВ Москве суд огласит приговор по делу о пожаре в типографии, где погибли 14 кыргызстанокВ результате нападения бандитов на больницу в Гватемале погибли 7 человекВ результате нападения бандитов на больницу в Гватемале погибли 7 человек

В Кыргызстан прибыли 45 новых волонтеров Корпуса мира

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443186-ru.html

Похожие новости

Сооронбай Жээнбеков: Кыргызстан и Узбекистан подготовили проект описания 1170 км совместной границы

Зрителями боя кыргызстаца Бектура Мангиева станут Ван Дамм и Джефф Монсон

Пчеловоды Кыргызстана приняли участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в Уфе

Посольство ищет родственников кыргызстанца, чье тело было обнаружено под Петербургом

В Москве суд огласит приговор по делу о пожаре в типографии, где погибли 14 кыргызстанок

17 августа 2017, 9:52       Комментарии

В Кыргызстан прибыли 45 новых волонтеров Корпуса мира.
Как сообщили в представительстве в Кыргызстане, в течение двух лет волонтеры будут работать с местными преподавателями английского языка в кыргызских университетах и средних школах Нарына, Иссык-Куля, Чуй, Таласа, Оша и Жалал-Абада. Кроме того, волонтеры работают в своих сообществах, где проводят клубы английского языка и командное преподавание с местными учителями английского языка.
В числе 45 стажеров представители разных штатов, начиная от Аляски, Гавайи до Массачусетса, в возрасте от 21 до 48 лет.
Проживание с принимающими семьями и адаптация к культуре Кыргызстана является наиболее важным аспектом обучения для того, чтобы стать успешным волонтером.
Корпус мира в следующем году будет отмечать свое 25-летие в КР. В Кыргызской Республике работали более 1160 американских волонтеров Корпуса мира.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум