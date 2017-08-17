17 августа 2017, 9:52 Комментарии

В Кыргызстан прибыли 45 новых волонтеров Корпуса мира.

Как сообщили в представительстве в Кыргызстане, в течение двух лет волонтеры будут работать с местными преподавателями английского языка в кыргызских университетах и средних школах Нарына, Иссык-Куля, Чуй, Таласа, Оша и Жалал-Абада. Кроме того, волонтеры работают в своих сообществах, где проводят клубы английского языка и командное преподавание с местными учителями английского языка.

В числе 45 стажеров представители разных штатов, начиная от Аляски, Гавайи до Массачусетса, в возрасте от 21 до 48 лет.

Проживание с принимающими семьями и адаптация к культуре Кыргызстана является наиболее важным аспектом обучения для того, чтобы стать успешным волонтером.

Корпус мира в следующем году будет отмечать свое 25-летие в КР. В Кыргызской Республике работали более 1160 американских волонтеров Корпуса мира.