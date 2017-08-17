Абдулла Арипов: Узбекская сторона удовлетворена переговорами по госгранице

17 августа 2017, 9:14 Комментарии

Узбекская сторона удовлетворена переговорами по различным вопросам. Об этом по итогам заседания межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном заявил премьер-министр РУз Абдулла Арипов.

По его словам, переговоры с Кыргызстаном прошли в свойственной узбекско-кыргызской обстановке - открыто и дружественно.

Он подчеркнул, что для президента РУз Шавката Мирзиёева вопрос укрепления двусторонних отношений между соседями, в том числе и КР, является одним из приоритетных направлений во внешней политике.

"Узбекистан остается привержен открытой и доброжелательной политике в отношении Кыргызстана на основе незыблемых принципов взаимоуважения. Кыргызстан наш близкий сосед – надежный и долгосрочный партнер", - сказал Арипов.

Он проинформировал, что стороны обсудили ключевые вопросы узбекско-кыргызских отношений: перспективы дальнейшего расширения и укрепления двустороннего сотрудничества, торгово-экономических, транспортных, коммуникационных, культурно-гуманитарных и других областях.

Со слов главы кабмина РУз, переговоры по правовому оформлению кыргызско-узбекской госграницы прошли результативно.