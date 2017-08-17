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Абдулла Арипов: Узбекская сторона удовлетворена переговорами по госгранице

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364932_ab...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443185-ru.html

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17 августа 2017, 9:14       Комментарии

Узбекская сторона удовлетворена переговорами по различным вопросам. Об этом по итогам заседания межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном заявил премьер-министр РУз Абдулла Арипов.
По его словам, переговоры с Кыргызстаном прошли в свойственной узбекско-кыргызской обстановке - открыто и дружественно.
Он подчеркнул, что для президента РУз Шавката Мирзиёева вопрос укрепления двусторонних отношений между соседями, в том числе и КР, является одним из приоритетных направлений во внешней политике.
"Узбекистан остается привержен открытой и доброжелательной политике в отношении Кыргызстана на основе незыблемых принципов взаимоуважения. Кыргызстан наш близкий сосед – надежный и долгосрочный партнер", - сказал Арипов.
Он проинформировал, что стороны обсудили ключевые вопросы узбекско-кыргызских отношений: перспективы дальнейшего расширения и укрепления двустороннего сотрудничества, торгово-экономических, транспортных, коммуникационных, культурно-гуманитарных и других областях.
Со слов главы кабмина РУз, переговоры по правовому оформлению кыргызско-узбекской госграницы прошли результативно.

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