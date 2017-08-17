10 тысяч человек эвакуированы в Германии из-за бомбы Второй мировой войны

17 августа 2017, 9:22 Комментарии

В немецком Хильдесхайме в земле Нижняя Саксония обнаружена бомба времён Второй мировой войны, сообщает RT со ссылкой на NDR.

По данным издания, строители обнаружили бомбу в центре города.

Отмечается, что были эвакуированы более 10 тысяч человек. В районе, где была обнаружена бомба, находятся несколько объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе кафедральный собор Хильдесхайма и церковь святого Михаила.