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10 тысяч человек эвакуированы в Германии из-за бомбы Второй мировой войны

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364933_10...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443184-ru.html

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В ходе тюремного бунта в Венесуэле погибли более 35 человек

17 августа 2017, 9:22       Комментарии

В немецком Хильдесхайме в земле Нижняя Саксония обнаружена бомба времён Второй мировой войны, сообщает RT со ссылкой на NDR.
По данным издания, строители обнаружили бомбу в центре города.
Отмечается, что были эвакуированы более 10 тысяч человек. В районе, где была обнаружена бомба, находятся несколько объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе кафедральный собор Хильдесхайма и церковь святого Михаила.

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