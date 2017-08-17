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Избиратели могут пожаловаться в ЦИК по Whatsapp-каналу

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364934_iz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443183-ru.html

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Выборы-2017: У кого из претендентов на пост президента наименьшая сумма средств в избирательном фонде?

17 августа 2017, 9:32       Комментарии

В преддверии президентских выборов ЦИК создала Whatsapp-канал для жалоб избирателей. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии.
Теперь в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов можно обращаться по каналу Whatsapp: +996 770 660 240.
В ЦИКе отметили, что это наиболее удобный способ оперативного реагирования на жалобы избирателей и ответа на вопросы.
Напомним, вчера, 16 августа, на избирательных участках был вывешен предварительный список избирателей. Избиратели также могут уточнить себя в списках на сайте www.shailoo.srs.kg, в call-центре по номеру 119 и путем отправки SMS-сообщения на номер 119. Все вопросы к организаторам можно задать по Whatsapp.

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