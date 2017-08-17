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На чемпионате мира по дзюдо выступят 10 кыргызстанцев

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443182-ru.html

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17 августа 2017, 9:22       Комментарии

БИШКЕК, 17 авг - Sputnik. 10 спортсменов из Кыргызстана отправились на чемпионат мира по дзюдо, который будет проходить с 28 августа по 3 сентября в Будапеште, сообщается на официальном сайте Международной федерации дзюдо.
В турнире примут участие 794 спортсмена из 134 стран. Кыргызстан представят 10 дзюдоистов. Из них восемь - мужчины: Отар Бестаев (до 60 килограммов), Артур Те, Алмаз Алтынбек уулу (оба до 66), Бектур Рысмамбетов (до 73) и Владимир Золоев (до 81). Также выступят на ЧМ Фарух Булекулов и Азамат Бектурсунов (оба до 90 килограммов) и Юрий Краковецкий (свыше 100). На соревнованиях среди женщин выступят Ксения Бельдягина (до 57 килограммов) и Мээрим Момунова (до 63).
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