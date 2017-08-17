Positiff:: Дни культуры Узбекистана и первый с года основания капитальный ремонт Наццентра онкологии и гематологии

17 августа 2017, 8:55 Комментарии
Доброе утро, дорогие читатели АКИpress! Представляем вам позитивные новости за минувшие сутки, которые вы могли пропустить!
Пропавшие в городе Кызыл-Кия двое школьников нашлись.
В городе Исфана строят центр образования для сирот, где будут преподавать 4 языка
В Кыргызстане в октябре состоятся Дни культуры Узбекистана
11 кыргызских красавиц, которые работают в Жогорку Кенеше
В Наццентре онкологии и гематологии впервые за 58 лет идет капитальный ремонт
Прогноз погоды по Кыргызстану на 17 августа. По сообщению Кыргызгидромета, ночью местами, днем в Чуйской, Таласской, Жалал-Абадской, Иссык-Кульской областях на большей части территории, в Ошской, Баткенской, Нарынской областей местами дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +14...+19
днем: +21...+26
Таласская область
ночью: +5...+10
днем: +20...+25
Баткенская область
ночью: +12...+17
днем: +24...+29
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +12...+17
днем: +24...+29
Иссык-Кульская область
ночью: +9...+14
днем: +18...+23
Нарынская область
ночью: +5...+10
днем: +18...+23
В Бишкеке кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с с порывами до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +17...+19, максимальная температура воздуха днем +24...+29.