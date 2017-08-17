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Кыргызстанцы выступят на Всемирной универсиаде. Состав делегации

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443178-ru.html

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17 августа 2017, 8:47       Комментарии

БИШКЕК, 17 авг - Sputnik. Кыргызстанские спортсмены выступят на 29-й летней Всемирной универсиаде, сообщила пресс-служба Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.
Студенческо-молодежные спортивные соревнования пройдут с 19 по 30 августа в китайском городе Тайбэе.
Спортсмены из Кыргызстана выступят на данных соревнованиях по легкой атлетике, дзюдо и таэквондо WTF.
Состав спортивной делегации КР:
<ul> <li>Дарья Маслова - легкая атлетика (дистанция 10 километров);</li> <li>Мусулман Джоломанов - легкая атлетика (800 и 1 500 метров);</li> <li>Татьяна Борисова - тренер по легкой атлетике;</li> <li>Баяман Сагымбай уулу - дзюдо (до 60 килограммов);</li> <li>Кристина Нежникова - дзюдо (свыше 78 килограммов);</li> <li>Абас Тынаев - руководитель делегации (тренер по дзюдо);</li> <li>Марат Ниязов - таэквондо WTF (до 58 килограммов);</li> <li>Валерий Тен - тренер по таэквондо WTF;</li> </ul> Спортсмены и руководители делегации откомандированы Госагентством спорта. Также на универсиаду за свой счет едут:
<ul> <li>Омурбек Маткеримов - дзюдо (до 66 килограммов);</li> <li>Адилет Ганиев - дзюдо (до 73 килограммов);</li> <li>Бакыт Джусупов - тренер по дзюдо.</li> </ul> Из бюджета госагентства выделен 1 миллион 222 тысячи сомов.
В программу универсиады включены соревнования по 21 виду спорта: бадминтон, баскетбол, бейсбол, водное поло, волейбол, гольф, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, роллер-спорт, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, таэквондо, тяжелая атлетика, ушу, фехтование, футбол, художественная гимнастика.
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