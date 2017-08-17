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На Иссык-Куле пройдет фестиваль и конференция любителей соколиной охоты

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364888_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443177-ru.html

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17 августа 2017, 8:26       Комментарии

С 3 по 8 сентября в Чолпон-Ате (Иссык-Кульская область) пройдет Всемирная конференция Международной ассоциации любителей соколиной охоты (IAF) и Международный фестиваль молодых сокольников. Об этом сообщил президент Федерации салбуурун Кыргызстана Алмаз Акунов.
По его словам, соколиная охота является культурным наследием не только кыргызского народа, но и всего человечества. "Предстоящая конференция является масштабным мероприятием в истории развития салбуурун. Мы очень рады, что данная конференция проходит именно в нашей стране", - сказал Акунов.
Как отметил руководитель ассоциации сокольников стран Африки и Азии, куратор IAF Бакыт Карнакбаев, за 12 лет федерация салбуурун выросла до международного уровня. Поэтому было принято решение о проведении конференции IAF в Кыргызстане. IAF объединяет 75 стран мира и около 110 клубов сокольников. А также замечательное расположение Кыргызстана идеально подходит для проведения такого рода мероприятия.
Глава Дирекции по национальным видам спорта Токсонбай Асанов добавил, что с каждым годом салбуурун набирает популярность среди национальных видов спорта. Со стороны государства уделяется большое внимание к подготовке по проведению конференции, чтобы она прошла на должном уровне. Из бюджета дирекции на организацию предусмотрен 1 млн 591 тыс. сомов.
На конференцию ожидается приезд всех 75 стран, а на сегодняшний день подтвердили свое участие представители из 50 государств.

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