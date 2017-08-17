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Negatiff: Повешенный в Якутии спортсмен из Кыргызстана, запущенное состояние наркологической больницы

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443176-ru.html

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17 августа 2017, 8:20       Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели АКИpress! Представляем вам негативные новости за минувшие сутки, которые вы могли пропустить...
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