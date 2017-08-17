Negatiff: Повешенный в Якутии спортсмен из Кыргызстана, запущенное состояние наркологической больницы

17 августа 2017, 8:20 Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели АКИpress! Представляем вам негативные новости за минувшие сутки, которые вы могли пропустить...

Участника боев без правил из Тюпа нашли убитым и повешенным на дереве в лесу Якутии

Пропали 192 квитанции по оплаченным водителями штрафам. Подозревают сотрудников "Кыргыз Почтасы"

С начала 2017 года на шахтах Сулюкты погибли 9 человек

Филиал центра наркологии находится в запущенном состоянии

На 7 должностей в МИД не смогли найти достойных, конкурс объявят снова