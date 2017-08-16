Омурбека Текебаева приговорили к 8 годам колонии усиленного режима

16 августа 2017, 22:21 Комментарии

В Первомайском районном суде Бишкека закончилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

Председательствующий судья Эрнис улуу Айбек выйдя из совещательной комнаты приговорил подсудимых к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и невозможностью в дальнейшем занимать госдолжности на протяжении 3 лет.

По словам адвоката Бактыбека Жумашева, в отношении обоих подсудимых применили амнистию в связи с 65-летием декларации о правах человека, и срок каждому будет сокращен на 1/3.

Таким образом получилось 4,5 года колонии усиленного режима.