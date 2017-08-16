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Премьер-министр Узбекистана Арипов: Кыргызстан для Узбекистана - близкий сосед, надежный и долгосрочный партнер

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-m...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443173-ru.html

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16 августа 2017, 22:06       Комментарии

Бишкек, 16.08.17 /Кабар/. Кыргызстан для Узбекистана является близким соседом, надежным и долгосрочным партнером. Об этом Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов заявил сегодня, 16 августа, на заседании совместной Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан
"Судьбы наших стран тесно переплетаются и имеют общую историю, традиции и культурные духовные ценности. Мы готовы к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству на незыблемых принципах добрососедства и взаимного уважения, с учетом интересов друг друга", - отметил Глава Правительства Узбекистана Абдулла Арипов.
Он подчеркнул, что за истекший короткий период с сентября 2016 года совместными усилиями заметно оживились кыргызско-узбекские двусторонние отношения по всем активным ключевым направлениям.
"Это стало возможным во многом благодаря постоянным контактам между нашими президентами Шавкатом Мирзиёевым и Алмазбеком Атамбаевым. Президенты наших стран открыли совершенно новую страницу кыргызско-узбекских отношений", - подчеркнул Абдулла Арипов.
Премьер-министр Республики Узбекистан отметил, что проведение сегодняшней межправительственной комиссии после 8-летнего перерыва, рассматривается как хорошая возможность для глубокого анализа текущего состояния двусторонних отношений и выработки практических мер по их расширению.
"Мы прилагаем все усилия для того, чтобы расширять торгово-экономические отношения. Мы надеемся, что с каждым годом товарооборот будет удваиваться по сравнению с прошлым годом и стабильно увеличиваться в пользу наших производителей и их партнеров", - отметил Абдулла Арипов.
Он также сообщил, что в Узбекистане используется целый ряд новых высокотехнологичных отраслей, в частности автомобилестроение, нефтегазохимия, фармацевтика, производство бытовой электроники и строительных материалов.
Касаясь вопросов культурно-гуманитарного сотрудничества, Абдулла Арипов сообщил, что узбекская сторона будет прилагать все усилия для развития данного направления.
"В этом году мы предлагаем провести дни узбекской культуры в Кыргызстане. В 2018 году мы ожидаем проведение дней культуры Кыргызстана в Узбекистане. Мы давно не обменивались нашими фильмотеками, поэтому по данному направлению также необходимо организовать дни кино", - отметил Глава Правительства Республики Узбекистан.
В завершение встречи Абдулла Арипов отметил, что эти переговоры станут началом восполнения упущенного времени.
"Встречаясь дальше и развивая наше сотрудничество мы будем преодолевать все барьеры, которые препятствуют развитию нашего двустороннего взаимовыгодного сотрудничества", - заключил Глава Правительства Республики Узбекистан Абдулла Арипов.

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