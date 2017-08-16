На начало 2017 года доля женщин в ЖК составляла 15,8%, годом ранее было 21,7%

16 августа 2017, 22:21 Комментарии

На начало 2017 года в составе Жогорку Кенеша был 101 мужчина и 19 женщин.

Как говорится в данных Национального статистического комитета, доля мужчин составила 84,2%, доля женщин - 15,8%.

Годом ранее, на начало 2016 года, Жогорку Кенеш состоял из 94 мужчин и 26 женщин (78,3% и 21,7%).

Ранее Нацстатком сообщал, что представленность женщин в Жогорку Кенеше с 2007 года продолжает сокращаться.

Численность женщин в ЖК I созыва (1995-2000 годы) составляла 4,7%, в ЖК II созыва (2000-2005 годы) - 7%. В ЖК III созыва (2005-2007 годы) отмечалась нулевая представленность женщин в парламенте страны, после чего в избирательное законодательство были внесены гендерные квоты. В настоящее время избирательным законом предусмотрено, что при определении списка кандидатов политическая партия обязана учесть представительство не более 70% кандидатов в парламент страны одного пола, при этом разница очередности в списках кандидатов женщин и мужчин, выдвинутых от политических партий, не должна превышать трех позиций.