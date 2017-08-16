Обращение Текебаева к сторонникам после приговора — видео с суда

16 августа 2017, 21:46 Комментарии

Текебаев и Чотонов будут отбывать наказание в колонии строгого режима с конфискацией имущества и запретом занимать государственные должности на три года.

Сторонники Омурбека Текебаева заявили, что обжалуют приговор в вышестоящей инстанции. Сам же депутат в зале суда после оглашения приговора призвал сторонников успокоиться: "Все будет хорошо".

Лидера "Ата Мекена" обвинили в коррупции в бытность членом Временного правительства после апрельских событий 2010 года. Бизнесмен из России Леонид Маевский утверждал, что Текебаев взял у него миллион долларов за допуск к управлению компанией "Альфа Телеком" (бренд MegaCom) и не вернул. Чотонов также проходил по этому делу.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });