О чем договорились Кыргызстан и Узбекистан по границам

16 августа 2017, 22:00 Комментарии

БИШКЕК, 16 авг - Sputnik. Об итогах переговоров комиссии по делимитации и демаркации госграницы журналистам в Бишкеке рассказали премьер-министры Узбекистана Абдулла Арипов и Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Протяженность кыргызско-узбекской границы составляет 1 378 километров, из них описано уже 1 058. На сегодня несогласованными остаются 324 километра на 58 земельных участках.

Жээнбеков с удовлетворением отметил положительную динамику процесса делимитации кыргызско-узбекской границы. За последний год было проведено 15 встреч рабочих групп и подготовлен проект описания кыргызско-узбекской госграницы.

"На сегодня подготовлено описание прохождения проектной линии по 1 170,53 километра, которые стороны договорились включить в промежуточный договор о кыргызско-узбекской госгранице", - сообщил Жээнбеков.

По словам премьера КР, договор придаст позитивный импульс работе по делимитации и демаркации границы и выведет двусторонние отношения на качественно новый уровень.

По словам Жээнбекова, особое удовлетворение вызывают результативные переговоры по правовому оформлению рубежей.

"По итогам переговоров подписаны протоколы, стороны достигли согласия в вопросе промежуточного межгосударственного договора", - сказал в свою очередь Арипов.

Как рассказал вице-премьер КР Жениш Разаков, это историческое событие.

"Обе стороны выражают твердое желание завершить работу. Согласно протоколу, примерно 84 процента госграницы планируется внести в проект промежуточного договора о госгранице. Это очень большой успех. Речь идет о делимитации, а демаркация - отдельный процесс. Но самый трудный вопрос - это делимитация. Анклавы не обсуждались, они выделены в отдельную категорию", - рассказал Разаков.

Он уверен, что все эти меры приведет к снижению количества приграничных конфликтов.

Сегодня, 16 августа, в Бишкек с рабочим визитом прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. В рамках программы визита прошли заседания межправительственных кыргызско-узбекских комиссий по двустороннему сотрудничеству и по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });