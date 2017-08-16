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Новости Кыргызстана

Сторонники осужденного Омурбека Текебаева не будут митинговатьСторонники осужденного Омурбека Текебаева не будут митинговать

О чем договорились Кыргызстан и Узбекистан по границам

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443169-ru.html

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Описание 85% кыргызско-узбекской госграницы — политическое решение, - вице-премьер Ж.Разаков

Женишбек Разаков: Кыргызстан и Узбекистан договорились внести в промежуточный договор 84% госграницы

Кыргызстан и Узбекистан готовы подписать промежуточный договор о границе протяженностью в 1170,53 км — Жээнбеков

Жээнбеков: Между РУз и КР готовы к описанию более 1 тыс. км госграницы

Делегации Кыргызстана и Узбекистана бурными овациями встретили подписание 2 документов премьерами

16 августа 2017, 22:00       Комментарии

БИШКЕК, 16 авг - Sputnik. Об итогах переговоров комиссии по делимитации и демаркации госграницы журналистам в Бишкеке рассказали премьер-министры Узбекистана Абдулла Арипов и Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.
Протяженность кыргызско-узбекской границы составляет 1 378 километров, из них описано уже 1 058. На сегодня несогласованными остаются 324 километра на 58 земельных участках.
Жээнбеков с удовлетворением отметил положительную динамику процесса делимитации кыргызско-узбекской границы. За последний год было проведено 15 встреч рабочих групп и подготовлен проект описания кыргызско-узбекской госграницы.
"На сегодня подготовлено описание прохождения проектной линии по 1 170,53 километра, которые стороны договорились включить в промежуточный договор о кыргызско-узбекской госгранице", - сообщил Жээнбеков.
По словам премьера КР, договор придаст позитивный импульс работе по делимитации и демаркации границы и выведет двусторонние отношения на качественно новый уровень.
По словам Жээнбекова, особое удовлетворение вызывают результативные переговоры по правовому оформлению рубежей.
"По итогам переговоров подписаны протоколы, стороны достигли согласия в вопросе промежуточного межгосударственного договора", - сказал в свою очередь Арипов.
Как рассказал вице-премьер КР Жениш Разаков, это историческое событие.
"Обе стороны выражают твердое желание завершить работу. Согласно протоколу, примерно 84 процента госграницы планируется внести в проект промежуточного договора о госгранице. Это очень большой успех. Речь идет о делимитации, а демаркация - отдельный процесс. Но самый трудный вопрос - это делимитация. Анклавы не обсуждались, они выделены в отдельную категорию", - рассказал Разаков.
Он уверен, что все эти меры приведет к снижению количества приграничных конфликтов.
Сегодня, 16 августа, в Бишкек с рабочим визитом прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. В рамках программы визита прошли заседания межправительственных кыргызско-узбекских комиссий по двустороннему сотрудничеству и по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.
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