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Кыргызстан и Узбекистан готовы подписать промежуточный договор о границе протяженностью в 1170,53 км — Жээнбеков

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443168-ru.html

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16 августа 2017, 21:25       Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17. /Салтанат Абдраева – Кабар/. На сегодняшний день подготовлено описание проекта государственной границы общей протяженностью 1 тыс 170,53 км, который стороны договорились включить в промежуточный договор между Кыргызстаном и Узбекистаном о кыргызско-узбекской госгранице. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков по итогам заседания Межправкомиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Кыргызстаном и Узбекистаном.
Жээнбеков отметил положительную динамику в процессе делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.
"Начиная с августа 2016 года, было проведено 15 встреч. На сегодняшний день подготовлено описание проектов госграницы общей протяженностью 1 тыс 170,53 км, который стороны договорились включить в промежуточный Договор между Кыргызстаном и Узбекистаном о кыргызско-узбекской госгранице. Уверен, что подписание промежуточного Договора придаст позитивный импульс дальнейшей работе нашей делегации по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы. И выведет наши переговоры на качественно новый уровень", - сказал премьер Кыргызстана.
Отметим, сегодня также состоялось 8-е заседание Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном. Делегацию Узбекистана возглавил премьер-министр Абдулла Арипов.

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