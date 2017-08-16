Женишбек Разаков: Кыргызстан и Узбекистан договорились внести в промежуточный договор 84% госграницы

16 августа 2017, 21:36 Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17. /Салтанат Абдраева – Кабар/. Кыргызстан и Узбекистан договорились внести в проект промежуточного договора 84% госграницы. Об этом сегодня журналистам сообщил вице-премьер-министр Женишбек Разаков по итогам заседания Межправкомиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Кыргызстаном и Узбекистаном.

По его словам, сегодня исторический момент. Так за последние 8-10 лет вновь начала свою работу Межправительственная комиссия по делимитации и демаркации госграницы между Кыргызстаном и Узбекистаном.

"Самое главное, что обе стороны выражают твердое желание завершить эту работу. При этом на условиях добрососедства и взаимного уважения прав. И результатом сегодняшней встречи было подписание протокола, где указано, что примерно 84% границ обе стороны готовы внести в проект промежуточного договора о госгранице. Это большой успех", - сказал Разаков.

В дальнейшем сторонам предстоят технические работы по доведению данного вопроса до логического завершения и подготовки договора. По остальным неописанным участкам будет тоже активно проводиться работа.

Вице-премьер также отметил, что вопрос по анклавам будет рассмотрен отдельной категорией в будущем.

"Окончательное правовое описание госграницы соответственно положит конец приграничным конфликтам. Когда нет определенности, люди не знают, где, чья территория. Напряженность на границах снизится в разы", - сказал он.