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Описание 85% кыргызско-узбекской госграницы — политическое решение, - вице-премьер Ж.РазаковОписание 85% кыргызско-узбекской госграницы — политическое решение, - вице-премьер Ж.РазаковКыргызстан и Узбекистан готовы подписать промежуточный договор о границе протяженностью в 1170,53 км — ЖээнбековКыргызстан и Узбекистан готовы подписать промежуточный договор о границе протяженностью в 1170,53 км — Жээнбеков

Женишбек Разаков: Кыргызстан и Узбекистан договорились внести в промежуточный договор 84% госграницы

Источник:
http://kabar.kg/news/zhenishbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443167-ru.html

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16 августа 2017, 21:36       Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17. /Салтанат Абдраева – Кабар/. Кыргызстан и Узбекистан договорились внести в проект промежуточного договора 84% госграницы. Об этом сегодня журналистам сообщил вице-премьер-министр Женишбек Разаков по итогам заседания Межправкомиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Кыргызстаном и Узбекистаном.
По его словам, сегодня исторический момент. Так за последние 8-10 лет вновь начала свою работу Межправительственная комиссия по делимитации и демаркации госграницы между Кыргызстаном и Узбекистаном.
"Самое главное, что обе стороны выражают твердое желание завершить эту работу. При этом на условиях добрососедства и взаимного уважения прав. И результатом сегодняшней встречи было подписание протокола, где указано, что примерно 84% границ обе стороны готовы внести в проект промежуточного договора о госгранице. Это большой успех", - сказал Разаков.
В дальнейшем сторонам предстоят технические работы по доведению данного вопроса до логического завершения и подготовки договора. По остальным неописанным участкам будет тоже активно проводиться работа.
Вице-премьер также отметил, что вопрос по анклавам будет рассмотрен отдельной категорией в будущем.
"Окончательное правовое описание госграницы соответственно положит конец приграничным конфликтам. Когда нет определенности, люди не знают, где, чья территория. Напряженность на границах снизится в разы", - сказал он.

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