Омурбека Текебаева и Дуйшенбека Чотонова приговорили к 8 годам тюрьмы

16 августа 2017, 21:19 Комментарии

Сегодня, 16 августа, в Первомайском суде города Бишкек завершился судебный процесс по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС КР Дуйшенбека Чотонова.

После длительного перерыва судья зачитал вердикт. Решение было не в пользу подсудимых. Суд приговорил обоих обвиняемых к 8 годам лишения свободы.

Кроме того, Текебаев и Чотонов лишены права занимать государственные должности в течении трех лет. В добавок обоих коснется конфискация имущества. Однако несмотря на вердикт Омурбек Текебаев с улыбкой сказал, что он все равно выйдет.

Тем временем возле здания суда сторонники лидера партии "Ата Мекен" устроили небольшую акцию в поддержку своего осужденного лидера.