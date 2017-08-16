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В Бишкеке автомойку сровняли с землей

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443164-ru.html

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В Бишкеке демонтировали самовольную автомойку

Московские депутаты наносят ответный визит в Бишкек

16 августа 2017, 21:08       Комментарии

БИШКЕК, 16 авг - Sputnik. В Бишкеке демонтирована самовольно построенная автомойка, сообщила пресс-служба мэрии столицы.
© пресс-служба мэрии города Бишкек В Бишкеке демонтирована самовольно построенная автомойка Точка находилась по улице Рысмендеева. Демонтаж произведен по предписанию прокуратуры Октябрьского района Бишкека "О незамедлительном устранении нарушения закона".
Ранее управление выдало уведомление на предоставление соответствующих разрешительных документов под автомойку.
У владельцев этих документов не оказалось, поэтому городские службы демонтировали объект площадью 230 квадратных метров и привели земельный участок в первоначальное состояние.
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