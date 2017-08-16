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Суд приговорил Текебаева и Чотонова к тюремному заключениюСуд приговорил Текебаева и Чотонова к тюремному заключениюДелегации Кыргызстана и Узбекистана бурными овациями встретили подписание 2 документов премьерамиДелегации Кыргызстана и Узбекистана бурными овациями встретили подписание 2 документов премьерами

Омурбек Текебаев приговорен к 8 годам лишения свободы

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/omurbek-t...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443163-ru.html

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16 августа 2017, 20:39       Комментарии

Бишкек, 16.08.17 /Кабар/. Лидер парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Решение 16 августа принято Первомайским районным судом Бишкека.
Экс-глава МЧС Дуйшонкул Чотонов также приговорен 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Текебаева и Чотонова по статьям коррупция и мошенничество. Как сообщалось, в ГКНБ с заявлением обратился российский бизнесмен Леонид Маевский. По его словам, в 2010 году Текебаев, будучи заместителем председателя Временного правительства, получил от него один миллион долларов, взяв на себя обязательства по созданию для него ряда преференций при продаже сотовой компании "Мегаком". Он указал, что Текебаев не исполнил взятые обязательства Текебаев, а полученные деньги отказался возвращать.
В свою очередь Текебаев и Чотонов опровергают слова Маевского и заявляют, что от него каких-либо денег не получали.

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