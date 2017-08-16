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Жээнбеков: Между РУз и КР готовы к описанию более 1 тыс. км госграницы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364926_je...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443162-ru.html

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Сооронбай Жээнбеков: Кыргызстан готов экспортировать в Узбекистан продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности

16 августа 2017, 21:03       Комментарии

За годы независимости в Кыргызстан впервые прибыл с рабочим визитом премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Об этом сегодня, 16 августа, по итогам заседания межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном заявил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.
По его словам, сегодня прошло восьмое заседание совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, а также межправительственной комиссии по делимитации и демаркации госграниц.
"Впервые статус сопредседателей был поднят до уровня глав правительств. Это позволит нам оперативно обсуждать и принимать решения по актуальным вопросам. Сегодня мы выработали на ближайшую перспективу ряд вопросов по взаимовыгодному товарообороту и устранению ограничений. Мы договорились направить все силы на дальнейшее развитие торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей", - сказал Жээнбеков.
Он отметил, что процесс делимитации и демаркации границ имеет положительную динамику.
"Начиная с августа 2016 года по август 2017 года было проведено 15 встреч рабочих групп правительственных делегаций. Подготовлен проект подписания госграниц. Всего на сегодняшний день подготовлено к описанию 1170, 53 км госграницы. Стороны договорились включить их в промежуточный договор между Кыргызстаном и Узбекистаном", - отметил премьер.

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