Жээнбеков: Между РУз и КР готовы к описанию более 1 тыс. км госграницы

16 августа 2017, 21:03 Комментарии

За годы независимости в Кыргызстан впервые прибыл с рабочим визитом премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Об этом сегодня, 16 августа, по итогам заседания межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном заявил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, сегодня прошло восьмое заседание совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, а также межправительственной комиссии по делимитации и демаркации госграниц.

"Впервые статус сопредседателей был поднят до уровня глав правительств. Это позволит нам оперативно обсуждать и принимать решения по актуальным вопросам. Сегодня мы выработали на ближайшую перспективу ряд вопросов по взаимовыгодному товарообороту и устранению ограничений. Мы договорились направить все силы на дальнейшее развитие торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей", - сказал Жээнбеков.

Он отметил, что процесс делимитации и демаркации границ имеет положительную динамику.

"Начиная с августа 2016 года по август 2017 года было проведено 15 встреч рабочих групп правительственных делегаций. Подготовлен проект подписания госграниц. Всего на сегодняшний день подготовлено к описанию 1170, 53 км госграницы. Стороны договорились включить их в промежуточный договор между Кыргызстаном и Узбекистаном", - отметил премьер.