Суд приговорил Текебаева и Чотонова к тюремному заключению

16 августа 2017, 21:01 Комментарии

БИШКЕК, 16 авг - Sputnik. Лидер парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев решением Первомайского районного суда осужден к 8 годам лишения свободы за коррупцию.

Судья зачитал приговор. Текебаев осужден по делу о коррупции на 8 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, бывшему послу Дуйшонкулу Чотонову дали 8 лет лишения свободы.

Омурбек Текебаев обвинялся в коррупции в бытность членом Временного правительства после апрельских событий 2010 года. Российский бизнесмен Леонид Маевский утверждает, что тот взял у него и не вернул миллион долларов, заплаченных за допуск к управлению компанией "Альфа Телеком" (бренд MegaCom). Расследование поручили ГКНБ, в рамках уголовного дела были задержаны Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов.

Текебаев является претендентом на пост президента Кыргызстана. В прошлый четверг днем члены ЦИК большинством голосов лишили депутата возможности сдать тест на знание государственного языка, так как над ним идет судебный процесс. Девять членов ЦИК проголосовали за отказ.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });