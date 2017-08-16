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Жээнбеков: Между РУз и КР готовы к описанию более 1 тыс. км госграницыЖээнбеков: Между РУз и КР готовы к описанию более 1 тыс. км госграницыОмурбек Текебаев приговорен к 8 годам лишения свободыОмурбек Текебаев приговорен к 8 годам лишения свободы

Суд приговорил Текебаева и Чотонова к тюремному заключению

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443161-ru.html

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16 августа 2017, 21:01       Комментарии

БИШКЕК, 16 авг - Sputnik. Лидер парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев решением Первомайского районного суда осужден к 8 годам лишения свободы за коррупцию.
Судья зачитал приговор. Текебаев осужден по делу о коррупции на 8 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, бывшему послу Дуйшонкулу Чотонову дали 8 лет лишения свободы.
Омурбек Текебаев обвинялся в коррупции в бытность членом Временного правительства после апрельских событий 2010 года. Российский бизнесмен Леонид Маевский утверждает, что тот взял у него и не вернул миллион долларов, заплаченных за допуск к управлению компанией "Альфа Телеком" (бренд MegaCom). Расследование поручили ГКНБ, в рамках уголовного дела были задержаны Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов.
Текебаев является претендентом на пост президента Кыргызстана. В прошлый четверг днем члены ЦИК большинством голосов лишили депутата возможности сдать тест на знание государственного языка, так как над ним идет судебный процесс. Девять членов ЦИК проголосовали за отказ.
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