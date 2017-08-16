Не надо бояться конфликтов в ЕАЭС — эксперт

16 августа 2017, 20:15 Комментарии

Видеоконференция проходила в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

"В ЕАЭС складывается уникальная практика прецедентов. Мы сначала можем столкнуться лбами, поругаться, покричать, пошуметь, а потом сделать правильные выводы", - сказал Рахимов.

В качестве примера он привел ситуацию с признанием водительских удостоверений каждой из стран - участниц ЕАЭС на территории союза.

"По этому поводу оппозиция Кыргызстана поднимала тему. Мол, какие же вы союзники, если лишаете наших граждан возможности работать в России? Казалось бы, двусторонняя проблема, но этот вопрос уже стал евразийским. Я вижу, что он решается успешно", - сказал эксперт.

Видеоконференция объединила площадки в Астане, Бишкеке, Ереване, Минске и Москве.

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