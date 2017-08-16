Доллар США: 68.7350 (-0.1934) 
Евро: 80.8117 (-0.5445) 
Золото: 40.84 $/гр (-0.14) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Между нами тает лед! Почему узбекистанцы снова покупают товары из КРМежду нами тает лед! Почему узбекистанцы снова покупают товары из КРО.Текебаев не предоставил ЦИК финансовый отчет по избирательному фонду, - член ЦИКО.Текебаев не предоставил ЦИК финансовый отчет по избирательному фонду, - член ЦИК

Не надо бояться конфликтов в ЕАЭС — эксперт

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443159-ru.html

Похожие новости

Резких скачков курса тенге не ожидается - эксперты

Эксперты нашли недостаток в новом iPhone

Эксперимент — школьники Кыргызстана будут учиться по новым учебникам

Эксперты составили рейтинг самых "прожорливых" приложений Android

Поисковики из Кыргызстана принимают участие в экспедиции "Северо-Западный фронт"

16 августа 2017, 20:15       Комментарии

Видеоконференция проходила в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.
"В ЕАЭС складывается уникальная практика прецедентов. Мы сначала можем столкнуться лбами, поругаться, покричать, пошуметь, а потом сделать правильные выводы", - сказал Рахимов.
В качестве примера он привел ситуацию с признанием водительских удостоверений каждой из стран - участниц ЕАЭС на территории союза.
"По этому поводу оппозиция Кыргызстана поднимала тему. Мол, какие же вы союзники, если лишаете наших граждан возможности работать в России? Казалось бы, двусторонняя проблема, но этот вопрос уже стал евразийским. Я вижу, что он решается успешно", - сказал эксперт.
Видеоконференция объединила площадки в Астане, Бишкеке, Ереване, Минске и Москве.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум