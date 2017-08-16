Между нами тает лед! Почему узбекистанцы снова покупают товары из КР

16 августа 2017, 20:20 Комментарии

БИШКЕК, 16 авг - Sputnik. Последние цифры Национального статистического комитета Кыргызстана красноречивее любых слов говорят о том, что лед в торговых отношениях между Кыргызстаном и Узбекистаном тронулся.

Овощи, лом и автозапчасти - это то, что Кыргызстан в основном ввозит в Узбекистан. Согласно отчету, за 5 месяцев 2017 года количество товаров made in KG, которые очутились в Узбекистане, выросло на 40 процентов.

Кыргызстанцы же могут обнаружить на своих полках узбекистанские удобрения, фрукты и текстиль. За год таких товаров на территории КР стало больше в два раза.

Таким образом, Узбекистан занял шестую строчку среди стран - торговых партнеров Кыргызстана, пропустив вперед Китай, Россию, Казахстан, Швейцарию и Турцию.

Откуда взялся ветер перемен? По мнению экспертов, причиной роста торговли с Узбекистаном стала политика главы РУз Шавката Мирзиёева. Президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Сергей Пономарев отметил, что раньше экономические отношения между двумя странами сложно было назвать успешными.

"Раньше нередко границы закрывались наглухо, их не могли пересечь ни люди, ни товары. Это негативно сказалось на Кара-Сууйском рынке (один из крупнейших рынков Ферганской долины. - Прим. ред.). Абсурд, что топливо с севера Кыргызстана на юг везут автотранспортом через перевалы, ведь гораздо дешевле перевозить его по железной дороге через Узбекистан", - рассказал экономист.

Эксперты указывают на то, что в Узбекистане сняли запрет на ввоз в страну продуктов питания, который раньше мог осуществляться только специальными компаниями. Теперь ввозить мясо, молоко, овощи и фрукты может любой бизнесмен.

Директор Ассоциации иностранных инвесторов в Кыргызстане Искендер Шаршеев отмечает, что узбекскому лидеру удается поставить экономику страны на новые рельсы.

"Удивляться росту не стоит. Новый президент открыл границы для торговли, при этом все заявленное Мирзиёевым исполняется. Новая политика открытая и более сбалансированная. Если все будет продолжаться в том же духе, это даст большой толчок экономике Узбекистана", - отмечает эксперт.

Насколько безопасен для кыргызстанской экономики сильный сосед? Фрукты, овощи, текстиль, сухофрукты и орехи - это те товары, которыми активно торгует Узбекистан. Примечательно, что то же самое производит и Кыргызстан. Причем отечественные товары не всегда обыгрывают соседские.

Кыргызстану срочно нужно поднимать сельское хозяйство, уверена председатель ассоциации экспортеров и импортеров "Кыргызлэнд" Ленара Ниязбекова.

"Не так давно я объездила весь Кыргызстан. В аграрной отрасли у нас плачевное состояние. Те же абрикосы, яблоки и прочие фрукты и овощи выращивают безграмотно. Некоторые фермеры признаются, что на один гектар используют тонну селитры. За рубежом мы с таким подходом ничего продать не сможем - лаборатории тут же обнаружат все эти ухищрения", - сокрушается эксперт.

Кыргызстанские бизнесмены чувствуют некие опасения от южного соседа, отмечает Шаршеев.

"Они видят, что те же яблоки из Узбекистана дешевле наших, так что опасение за свой рынок есть. Однако нельзя сказать, что страна-сосед сможет разрушить нашу экономику: они производят меньше, чем потребляют, а значит, может произойти так, что мы будем поставлять продукты узбекистанцам", - полагает эксперт.

Экономисты уверены: от такого соседства гораздо больше пользы, чем вреда. Главное - воспользоваться возможностями, считает Пономарев.

"В мире все партнеры друг для друга в чем-то конкуренты. Важно сбалансировать интересы. Например, мы находимся рядом с Китаем, покупаем его ткань, пуговицы и замочки и на китайских же машинках шьем более качественные и востребованные вещи", - рассказал экономист.

По мнению Пономарева, рост узбекистанской экономики открывает для Кыргызстана возможности, которые можно легко упустить, если менеджмент как в стране, так и в бизнесе окажется недостаточно компетентным.

Чего Кыргызстан и Узбекистан смогут достичь вместе? Во-первых, кофты и платья совместного производства вполне могут завоевать рынки других стран благодаря узбекистанскому хлопку и кыргызстанским цехам.

"Узбекистан - крупнейший производитель хлопка. Тем временем Российско-кыргызский фонд развития вложил немало средств в заводы по производству ткани на территории КР. Думаю, в этой отрасли может развиться тесное сотрудничество", - предполагает Ниязбекова.

Также есть возможность накормить Казахстан и Россию фруктами и овощами, которые созрели на территориях двух стран, и выгоднее сделать это сообща.

По словам Пономарева, сейчас ни Кыргызстан, ни Узбекистан не могут наладить серьезные поставки в страны Евразийского экономического союза. Дело в том, что оба государства не смогли обеспечить сортировку и калибровку овощей и фруктов, как того требует крупный бизнес ЕАЭС.

"Если рассмотреть российский рынок, то 80 процентов продуктов граждане покупают в супермаркетах торговых сетей, и лишь 20 процентов реализуются в небольших магазинах и на мини-рынках. Укладывая товар без сортировки в безликие коробки и ящики, мы можем рассчитывать только на эти 20 процентов", - объясняет экономист.

Эксперты уверяют: гораздо выгоднее торговать соком, а не яблоками, и колбасой, а не мясом. Открывать цеха по переработке продуктов тоже выгоднее вместе. Например, сырье из Узбекистана выгоднее обрабатывать в Кыргызстане, так как он имеет преференции в ЕАЭС.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });