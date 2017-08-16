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О.Текебаев не предоставил ЦИК финансовый отчет по избирательному фонду, - член ЦИК

 

Фотографии: akipress.kg

    

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443157-ru.html

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Выборы-2017: У кого из претендентов на пост президента наименьшая сумма средств в избирательном фонде?

Какие политики интересуются делом О.Текебаева?

16 августа 2017, 20:10       Комментарии

В Центральном комитете по проведению выборов и референдумов 16 августа состоялось заседание по утверждению протокола о результатах проверки подписных листов кандидата на должность президента Кыргызстана Омурбека Текебаева.
Однако, в начале заседания руководитель рабочей группы по проверке подписей, член ЦИК Акылбек Эшимов попросил дать его рабочей группе время, чтобы закончить работу по проверке.
Кроме того, в ходе заседания член ЦИК Адилет Сатыгулов отметил, что согласно инструкции о порядке сбора подписей, все подписи избирателей, собранные до дня оплаты изготовления подписных листов из средств избирательного фонда кандидата, являются недостоверными. На сегодняшний день, по словам члена ЦИК, у кандидата 0 сомов по избирательному фонду.
"Есть конституционный закон, согласно которому кандидатам политпартий запрещается использовать иные средства, кроме средств, поступивших в фонд. В фонд поступило ноль средств, следовательно, он покупал ручки, бумаги для сбора подписей, откуда эти деньги?" - отметил он.
Члены ЦИК единогласно проголосовали за отложение заседания.
Позже член ЦИК А.Сатыгулов рассказал АКИpress, что контрольно-ревизионная группа по письменному поручению ЦИК запрашивает и получает финотчеты от кандидатов. "Ответы должны предоставляться в трехдневный срок. Запрос был отправлен 10 августа, 11 августа их уполномоченный представитель получил наручно, на сегодняшний день ответа нет", - сказал он.

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