О.Текебаев не предоставил ЦИК финансовый отчет по избирательному фонду, - член ЦИК

16 августа 2017, 20:10 Комментарии

В Центральном комитете по проведению выборов и референдумов 16 августа состоялось заседание по утверждению протокола о результатах проверки подписных листов кандидата на должность президента Кыргызстана Омурбека Текебаева.

Однако, в начале заседания руководитель рабочей группы по проверке подписей, член ЦИК Акылбек Эшимов попросил дать его рабочей группе время, чтобы закончить работу по проверке.

Кроме того, в ходе заседания член ЦИК Адилет Сатыгулов отметил, что согласно инструкции о порядке сбора подписей, все подписи избирателей, собранные до дня оплаты изготовления подписных листов из средств избирательного фонда кандидата, являются недостоверными. На сегодняшний день, по словам члена ЦИК, у кандидата 0 сомов по избирательному фонду.

"Есть конституционный закон, согласно которому кандидатам политпартий запрещается использовать иные средства, кроме средств, поступивших в фонд. В фонд поступило ноль средств, следовательно, он покупал ручки, бумаги для сбора подписей, откуда эти деньги?" - отметил он.

Члены ЦИК единогласно проголосовали за отложение заседания.

Позже член ЦИК А.Сатыгулов рассказал АКИpress, что контрольно-ревизионная группа по письменному поручению ЦИК запрашивает и получает финотчеты от кандидатов. "Ответы должны предоставляться в трехдневный срок. Запрос был отправлен 10 августа, 11 августа их уполномоченный представитель получил наручно, на сегодняшний день ответа нет", - сказал он.