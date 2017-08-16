ЦИК утвердил образец удостоверения международного наблюдателя на президентских выборах

16 августа 2017, 20:21 Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов утвердила образец удостоверения международного наблюдателя на президентских выборах. Как сообщает пресс-служба ЦИК, удостоверение международного наблюдателя - документ, удостоверяющий его статус.

Удостоверение оформляется на типовом цветном (белом) бланке (двустороннем) на кыргызском, русском или на кыргызском, английском языках.

"На предстоящие выборы президента Кыргызстана ожидается приезд значительного количества международных наблюдателей. Уже аккредитованы первые международные наблюдатели от ЦИК Казахстана и Литвы, представительства Фонда Ханнса Зайделя (Федеративная Республика Германия), Норвежского Хельсинского Комитета", - говорится в сообщении.