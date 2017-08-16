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Между нами тает лед! Почему узбекистанцы снова покупают товары из КРМежду нами тает лед! Почему узбекистанцы снова покупают товары из КР

ЦИК утвердил образец удостоверения международного наблюдателя на президентских выборах

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443156-ru.html

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ЦИК начал аккредитацию первых международных наблюдателей на выборы президента Кыргызстана

"Команда молодости нашей": Премьер утвердил программу поддержки молодежных инициатив

16 августа 2017, 20:21       Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов утвердила образец удостоверения международного наблюдателя на президентских выборах. Как сообщает пресс-служба ЦИК, удостоверение международного наблюдателя - документ, удостоверяющий его статус.
Удостоверение оформляется на типовом цветном (белом) бланке (двустороннем) на кыргызском, русском или на кыргызском, английском языках.
"На предстоящие выборы президента Кыргызстана ожидается приезд значительного количества международных наблюдателей. Уже аккредитованы первые международные наблюдатели от ЦИК Казахстана и Литвы, представительства Фонда Ханнса Зайделя (Федеративная Республика Германия), Норвежского Хельсинского Комитета", - говорится в сообщении.

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