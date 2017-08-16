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Новости Кыргызстана

Делегации Кыргызстана и Узбекистана более 7 часов обсуждают вопрос демаркации и делимитации госграницыДелегации Кыргызстана и Узбекистана более 7 часов обсуждают вопрос демаркации и делимитации госграницыБакыт Керимбеков не явился на тестирование по кыргызскому языкуБакыт Керимбеков не явился на тестирование по кыргызскому языку

Обещают дожди — прогноз погоды по Кыргызстану на 17 августа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443155-ru.html

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16 августа 2017, 19:48       Комментарии

БИШКЕК, 16 авг - Sputnik. В четверг, 17 августа, в каждой из семи областей республики ожидаются дожди с грозами, сообщается на сайте Кыргызгидромета.
В горных районах выпадет снег.
В Чуйской и Таласской областях ночью 19 тепла, днем до 26 со знаком "плюс".
В Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях в ночное время до +10, днем до +23.
В Нарынской области ночью до +10, днем термометры покажут до 23 тепла.
В Иссык-Кульской области ночью +14, днем +23.
В Бишкеке кратковременный дождь. Ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду. Ночью в столице +19, днем до +26.
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