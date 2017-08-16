Обещают дожди — прогноз погоды по Кыргызстану на 17 августа

16 августа 2017, 19:48 Комментарии

БИШКЕК, 16 авг - Sputnik. В четверг, 17 августа, в каждой из семи областей республики ожидаются дожди с грозами, сообщается на сайте Кыргызгидромета.

В горных районах выпадет снег.

В Чуйской и Таласской областях ночью 19 тепла, днем до 26 со знаком "плюс".

В Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях в ночное время до +10, днем до +23.

В Нарынской области ночью до +10, днем термометры покажут до 23 тепла.

В Иссык-Кульской области ночью +14, днем +23.

В Бишкеке кратковременный дождь. Ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду. Ночью в столице +19, днем до +26.

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