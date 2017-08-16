Кыргызского сильнейшего игрока в Кок бору не взяли на ЧМ в Астану

16 августа 2017, 19:53 Комментарии

БИШКЕК, 16 авг - Sputnik. Один из самых лучших игроков национальной сборной по Кок бору Манас Ниязов не поедет на чемпионат мира в Астане, сообщили в самой Федерации Кок бору Кыргызстана.

Кыргызстанская команда 15 августа поехала в Астану для участия в чемпионате мира по "кокпару" (казахская версия игры Кок бору), который входит в традиционные виды спорта тюркских народов. Соревнования пройдут в рамках проходящей в Казахстане международной выставки "ЭКСПО-2017".

Федерация Кок бору Кыргызстана не смогла дать внятного ответа, почему Манас Ниязов не вошел в сборную команду страны.

"Мы не можем дать никаких комментариев по этому поводу. Просто в команде произошли изменения. В сборную, которая поехала в Астану, нет не только Манаса Ниязова, но и Бактияра Жапакеева", - сообщила пресс-служба федерации.

А сам Манас Ниязов говорит, что такое решение федерации было для него неожиданностью.

"Я вместе с национальной сборной готовился к играм. Но когда до выезда осталось два-три дня, меня исключили из команды. Я слышал слухи о том, что казахская сторона сказала, чтобы я не приезжал. Но в любом случае это решение приняла Федерация Кок бору. Значит, мы должны уважать это решение. Но все-таки, было бы хорошо, если бы я поехал. Я надеюсь, что кыргызстанская команда приедет с победой", - сказал Ниязов.

В тоже время он сказал, что исключен из национальной сборной только на эти соревнования, в других играх он будет участвовать.

Чемпионат по кок бору пройдет в столице Казахстана 20-28 августа. В нем примут участие команды из 12 стран. В результате жеребьевки в группу "А" вошли Кыргызстан, Турция, США, Узбекистан, Монголия и Таджикистан. В группе "В" - Казахстан, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай и Афганистан. Команда, занявшая первое место в группе, выйдет в финал. В этих играх вместо туши козла используют муляж.

В сборную Кыргызстана вошли следующие игроки:

<ul> <li>Главный тренер - Ислам Тазабеков.</li> <li>Жолдошбек Орозбаев (Ынтымак), лошадь - Арбат</li> <li>Тынчтык Кабылбеков (Ынтымак), лошадь - Торпедо</li> <li>Карыпбек Эшиев (Ынтымак), лошадь - Эрке-тору</li> <li>Урмат Раушан уулу (Ынтымак), лошадь - Ахиллес</li> <li>Кубаныч Султан уулу (Биримдик Аю), лошадь - Атаман</li> <li>Нурманбет Койчукеев (Биримдик Аю), лошадь- Туман</li> <li>Рустам Тыналиев (Биримдик Аю), лошадь - Комбат</li> <li>Таштемир Замирбек уулу (Достук), лошадь - Алай</li> <li>Аскат Батырбек уулу (Достук), лошадь - Токмок</li> <li>Сейитбек Анарбек уулу (Ынтымак), лошадь - Алтын-Каз</li> <li>Акбар Иманбеков (Достук), лошадь - Рекорд</li> <li>Нуржан Мелисбек уулу (Ынтымак), лошадь - Бойка.</li> </ul> window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });