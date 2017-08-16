Делегации Кыргызстана и Узбекистана более 7 часов обсуждают вопрос демаркации и делимитации госграницы

16 августа 2017, 19:53 Комментарии

Делегации Кыргызстана и Узбекистана продолжают обсуждать вопрос демаркации и делимитации государственной границы. До начала обсуждения премьер-министр РУз Абдулла Арипов выразил надежду на то, что заседание межправкомиссии по делимитации и демаркации границы пройдет успешно, и Кыргызстан и Узбекистан достигнут взаимоприемлемых договоренностей. Заседание межправкомиссии началось в 13:30. До настоящего времени решение не принято.

Делегации одной и другой стороны время от времени берут перерыв для совещания.