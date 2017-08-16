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Бакыт Керимбеков не явился на тестирование по кыргызскому языку

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364925_ba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443151-ru.html

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16 августа 2017, 19:33       Комментарии

Сегодня, 16 августа, в Нацкомиссии по госязыку прошло очередное тестирование кандидатов в президенты.
Сегодня по графику тестирование должны были пройти три кандидата - Марат Мергенбаев, Темирбек Асанбеков и Бакыт Керимбаев. Два кандидата успешно справились с вопросами "Кыргызтеста", а Бакыт Керимбеков по неизвестной причине не пришел на тестирование. В Нацкомиссии отметили, что теперь он должен обратиться в ЦИК и если там вопрос будет согласован, то Нацкомиссия может организовать ему тестирование в другой день.
Результаты тестирования:
<li>Бакыт Керимбеков - не явка</li><li>Марат Мергенов - 61,12 балл;</li><li>Темирбек Асанбеков - 82, 53 балла.</li>
Отметим, для регистрации кандидатуры в ЦИК претендент должен набрать более 60 баллов по тестированию и предоставить сертификат Нацкомиссии.
Напомним, из 59 кандидатов, подавших заявление, на сегодняшний день в списке ЦИК остались 50 человек. Руслан Джунусов, Калмамат Мыктымбаев, Полотбек Кенжекулов и Советбек Абыкулов не будут допущены к выборам из-за неудачного тестирования, остальные отозвали заявления или же были не допущены к выборам из-за несоответствия требованиям ЦИК.

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