Доллар США: 68.7350 (-0.1934) 
Евро: 80.8117 (-0.5445) 
Золото: 40.84 $/гр (-0.14) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Россельхознадзор обнаружил опасные микроорганизмы в сливочном масле из КыргызстанаРоссельхознадзор обнаружил опасные микроорганизмы в сливочном масле из КыргызстанаВ каких районах Бишкека и Чуйской области 17 августа отключат электричествоВ каких районах Бишкека и Чуйской области 17 августа отключат электричество

Парочка в Кыргызстане отметила благодатную свадьбу — 70 лет вместе

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443150-ru.html

Похожие новости

Россельхознадзор обнаружил опасные микроорганизмы в сливочном масле из Кыргызстана

Состав делегаций на заседании Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном

Сибирь могла бы поделиться электроэнергией с Кыргызстаном — Кубат Рахимов

Ого! Скандал с Сусанной и другие события, которые удивили Кыргызстан

Абдулла Арипов: Кыргызстан для Узбекистана — близкий сосед, надежный и долгосрочный партнер

16 августа 2017, 18:41       Комментарии

Бейшебай и Аписа воспитали 9 детей, 23 внука и 25 правнуков. Собираться в одном доме или квартире всем родственникам просто неудобно, поэтому по случаю праздника дети арендовали ресторан, чтобы поздравить родителей с благодатной свадьбой (70 лет совместной жизни. - Прим. ред.).
Внуки арендовали белый лимузин специально для бабушки с дедушкой и заказали их любимые угощения.
Сейчас Бейшебаю и Аписе Солтобаевым под 90, они по-прежнему живут душа в душу и помогают друг другу во всем, как и тогда, в 1947 году.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум