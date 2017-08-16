Парочка в Кыргызстане отметила благодатную свадьбу — 70 лет вместе

16 августа 2017, 18:41 Комментарии

Бейшебай и Аписа воспитали 9 детей, 23 внука и 25 правнуков. Собираться в одном доме или квартире всем родственникам просто неудобно, поэтому по случаю праздника дети арендовали ресторан, чтобы поздравить родителей с благодатной свадьбой (70 лет совместной жизни. - Прим. ред.).

Внуки арендовали белый лимузин специально для бабушки с дедушкой и заказали их любимые угощения.

Сейчас Бейшебаю и Аписе Солтобаевым под 90, они по-прежнему живут душа в душу и помогают друг другу во всем, как и тогда, в 1947 году.

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