В каких районах Бишкека и Чуйской области 17 августа отключат электричество

16 августа 2017, 18:30 Комментарии
В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 17 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 19:00:
– улица Абдрахманова (дома №№125, 129); микрорайон "Восток-5" (дома 10/4-10/7).
С 9:00 до 18:00:
– улицы Удмуртская, Кишиневская, Акылбекова, Курманалиева;
– квадрат, ограниченный улицами Баялинова, Профессора Зимы, Куренкеева, Манаса.
С 9:00 до 17:00:
– улица Белгородская №65;
– жилмассив "Киргизия-1" (улицы Северная, Семетей); улицы Тоголок Молдо, Кокчетавская, переулок Карагайский;
– улицы Ахунбаева, Орозбекова, Токтогула, переулок Краснофлотский;
– улицы Мозолева, Дэн Сяопина.
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
– село Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Виноградная);
– село Аламудун (от рынка "Чекиш-Ата" до объездной дороги, улицы Алма-Атинская, Панфилова, Заречная, Чапаева, Набережная);
– село Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Короткая, Коллекторная, Киргизская, Украинская, Тихая, Зеленая, Логвиненко, Тупик Логвиненко, Панфилова);
– села Манас (улицы Северная, Комсомольская, Западная, Совхозная, Степная), Комсомольское (улицы Восточная, Чуйская, Садовая, Школьная, Средняя, Молодежная), Лесное (улицы Центральная, Восточная, Новая, Западная);
– села Саз (улицы Свободы, Ынтымак, Набережная, Малабек), Первое Мая (улицы Калык, Джантык, Сырдыбай);
– села Военно-Антоновка (улицы Советская, Кирова, Пионерская, Токтогула, Фрунзе, Пограничная, Ленина, Ала-Арчинская, Дэповская, Корсаковых), Новопавловка (улицы Молодежная, Корсаковых, Советская, Пушкина, Пишпек, Ошская, Тынчтык);
– села Тош-Булак (улица Четинди), Торт-Куль (улица Западная);
– село Ак-Суу (улицы Дружбы, Южная, Есенина, Полевая, Маяковского,Пишпекская, Советская, Аллея Славы);
– село Садовое.
С 9:00 до 18:00:
– село Новопокровка (улицы Ленина 266-490,513-689, Алма-Атинская 113-205, Линейная 137-367, Набережная 1-53, Советская 84-229, Кирова 185-191, Фрунзе 402-672).
С 8:30 до 17:00:
– села Калдык, Кара-Тюбе.
С 8:30 до 19:00:
– город Кара-Балта (улицы Пограничная, Карла Маркса, Тоголок Молдо, Тельмана).