В каких районах Бишкека и Чуйской области 17 августа отключат электричество

16 августа 2017, 18:30 Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 17 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 19:00:

– улица Абдрахманова (дома №№125, 129); микрорайон "Восток-5" (дома 10/4-10/7).

С 9:00 до 18:00:

– улицы Удмуртская, Кишиневская, Акылбекова, Курманалиева;

– квадрат, ограниченный улицами Баялинова, Профессора Зимы, Куренкеева, Манаса.

С 9:00 до 17:00:

– улица Белгородская №65;

– жилмассив "Киргизия-1" (улицы Северная, Семетей); улицы Тоголок Молдо, Кокчетавская, переулок Карагайский;

– улицы Ахунбаева, Орозбекова, Токтогула, переулок Краснофлотский;

– улицы Мозолева, Дэн Сяопина.

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

– село Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Виноградная);

– село Аламудун (от рынка "Чекиш-Ата" до объездной дороги, улицы Алма-Атинская, Панфилова, Заречная, Чапаева, Набережная);

– село Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Короткая, Коллекторная, Киргизская, Украинская, Тихая, Зеленая, Логвиненко, Тупик Логвиненко, Панфилова);

– села Манас (улицы Северная, Комсомольская, Западная, Совхозная, Степная), Комсомольское (улицы Восточная, Чуйская, Садовая, Школьная, Средняя, Молодежная), Лесное (улицы Центральная, Восточная, Новая, Западная);

– села Саз (улицы Свободы, Ынтымак, Набережная, Малабек), Первое Мая (улицы Калык, Джантык, Сырдыбай);

– села Военно-Антоновка (улицы Советская, Кирова, Пионерская, Токтогула, Фрунзе, Пограничная, Ленина, Ала-Арчинская, Дэповская, Корсаковых), Новопавловка (улицы Молодежная, Корсаковых, Советская, Пушкина, Пишпек, Ошская, Тынчтык);

– села Тош-Булак (улица Четинди), Торт-Куль (улица Западная);

– село Ак-Суу (улицы Дружбы, Южная, Есенина, Полевая, Маяковского,Пишпекская, Советская, Аллея Славы);

– село Садовое.

С 9:00 до 18:00:

– село Новопокровка (улицы Ленина 266-490,513-689, Алма-Атинская 113-205, Линейная 137-367, Набережная 1-53, Советская 84-229, Кирова 185-191, Фрунзе 402-672).

С 8:30 до 17:00:

– села Калдык, Кара-Тюбе.

С 8:30 до 19:00:

– город Кара-Балта (улицы Пограничная, Карла Маркса, Тоголок Молдо, Тельмана).