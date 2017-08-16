16 августа 2017, 18:44 Комментарии

Россельхознадзор обнаружил опасные микроорганизмы в сливочном масле из Кыргызстана, сообщают российские СМИ.

Россельхознадзор предупредил компетентные органы в сфере ветнадзора Кыргызстана о нарушениях при поставках поднадзорной продукции.

Согласно сообщению службы, коллеги из Кыргызстана проинформированы о необходимости введения режима усиленного лабораторного контроля в связи с выявлением опасных микроорганизмов в сливочном масле компании "Ак-Жалга". Эти меры направлены на предупреждение попадания на российский рынок продукции, не отвечающей ветеринарно-санитарным нормам, пояснил Россельхознадзор.