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Россельхознадзор обнаружил опасные микроорганизмы в сливочном масле из Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/rossel...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443148-ru.html

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16 августа 2017, 18:44       Комментарии

Россельхознадзор обнаружил опасные микроорганизмы в сливочном масле из Кыргызстана, сообщают российские СМИ.
Россельхознадзор предупредил компетентные органы в сфере ветнадзора Кыргызстана о нарушениях при поставках поднадзорной продукции.
Согласно сообщению службы, коллеги из Кыргызстана проинформированы о необходимости введения режима усиленного лабораторного контроля в связи с выявлением опасных микроорганизмов в сливочном масле компании "Ак-Жалга". Эти меры направлены на предупреждение попадания на российский рынок продукции, не отвечающей ветеринарно-санитарным нормам, пояснил Россельхознадзор.

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