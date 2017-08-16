Выходца из Казахстана судят в Германии по обвинению в терроризме

16 августа 2017, 18:50 Комментарии

Бишкек, 16,08,17 /Кабар/. В земельном суде в Дортмунде в среду, 16 августа, начался процесс по делу 21-летнего гражданина Германии, выходца из Казахстана Ивана К., обвиняемого в планировании теракта, пишет DW.

По версии следствия, путем теракта К. намеревался "выразить свою ненависть к Федеративной Республике Германия".

В гостиничном номере Ивана К. в Липпштадте были обнаружены материалы для изготовления бомбы, в том числе электропровод и электрическая батарея, а также флеш-карта с инструкцией по изготовлению взрывного устройства.

По данным следствия, в 2015 году мужчина принял ислам и в том же году попытался выехать в Сирию через Турцию. Однако турецкие власти задержали его и вернули в Германию. После этого К. прервал контакты с семьей и жил в мечети в городе Хильдесхайме, известной как место встречи радикальных салафитов.

Подсудимый, задержанный в Липпштадте в феврале 2017 года, отрицает свою вину.