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Новости Кыргызстана

День 16 Августа: В Бишкек прибыл человек МирзиееваДень 16 Августа: В Бишкек прибыл человек Мирзиеева

Выходца из Казахстана судят в Германии по обвинению в терроризме

Источник:
http://kabar.kg/news/vykhodtca...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443146-ru.html

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16 августа 2017, 18:50       Комментарии

Бишкек, 16,08,17 /Кабар/. В земельном суде в Дортмунде в среду, 16 августа, начался процесс по делу 21-летнего гражданина Германии, выходца из Казахстана Ивана К., обвиняемого в планировании теракта, пишет DW.
По версии следствия, путем теракта К. намеревался "выразить свою ненависть к Федеративной Республике Германия".
В гостиничном номере Ивана К. в Липпштадте были обнаружены материалы для изготовления бомбы, в том числе электропровод и электрическая батарея, а также флеш-карта с инструкцией по изготовлению взрывного устройства.
По данным следствия, в 2015 году мужчина принял ислам и в том же году попытался выехать в Сирию через Турцию. Однако турецкие власти задержали его и вернули в Германию. После этого К. прервал контакты с семьей и жил в мечети в городе Хильдесхайме, известной как место встречи радикальных салафитов.
Подсудимый, задержанный в Липпштадте в феврале 2017 года, отрицает свою вину.

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