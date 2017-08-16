День 16 Августа: В Бишкек прибыл человек Мирзиеева

16 августа 2017, 18:48 Комментарии

В Кыргызстан прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. От долгожданного визита ждут дальнейшего улучшения двухсторонних отношений, включая новые экономические отношения.

Кыргызстан и Узбекистан делят Ферганскую долину, обремененную целым спектром проблем. Например, многие участки межгосударственной границы проходят по улицам населенных пунктов и не согласованы.

С 2015 года Кыргызстан ввел в строй ЛЭП "Датка - Кемин" и отказался от импорта газа в пользу "Газпрома". Затем Бишкек взял под свою юрисдикцию Орто-Токойское (Касансайское) водохранилище и ряд ирригационных каналов. В марте 2016 года Ташкент в одностороннем порядке установил КПП на автодороге Кербен-Ала-Бука, Кыргызстан созвал совет ОДКБ.

На этом фоне новый президент Узбекистана взял курс на послабление и улучшение отношений с соседями. Это должно увеличить взаимные экономические возможности, включая приграничную торговлю, строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, вопросы поливной воды, транзит транспорта и т.д.

В конце декабря прошлого года Алмазбек Атамбаев последним из глав соседних государств побывал на могиле Ислама Каримова. Однако пока не состоялись государственные визиты президентов или в Ташкент или в Бишкек.

Президент Атамбаев придает большое значение такому сложному вопросу как демаркация границы с Узбекистаном. На последней пресс-конференции президент говорил, что он попытается успеть решить вопросы границы. Скорее всего, речь идет о юридическом закреплении согласованных участков границ.

Наконец, узбекское население юга страны может сыграть решающую роль на предстоящих выборах президента...

Государственное предприятие "Государственная лотерейная компания" закупает услуги по реализации лотерейных билетов. Как сообщается на портале госзакупок, планируемая сумма закупки - 120 млн сомов или $1,7 млн по текущему курсу НБКР.

Государство ввело монополию на лотерейную деятельность с благими намерениями - зарабатывать кучу денег и тратить их на спорт, искусство и образование.

Похоже, планы поменялись. В конце 2015 года Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком изучала вопрос привлечения оператора (управляющей компании) для осуществления операционной деятельности. Согласно уставу, одной из функций госкомпании является реализация лотереи. Но решили поступить просто - отдать 30% денег реализаторам.

Наконец, согласно постановлению правительства, из госкомпании должны были быть выделены 10 млн сомов на деятельность Госкомпании.

В июле 2017 года Госфиннадзор выступил с законодательной инициативой не проводить проверку Государственной лотерейной компании независимыми аудиторскими компаниями. Аргумент - аудиторская проверка является излишней и нерациональной. Действительно, что там проверять - получил деньги из бюджета, заказал в типографии лотереи, раздал реализаторам, собрал деньги.

Правда есть одно "но" - в уставе ГП "Государственная лотерейная компания" отсутствует минимальный гарантированных фонд выплаты, вместо этого компания должна просто гарантировать наличие призового фонда.