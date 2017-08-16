В Бишкек прибыли депутаты из Москвы

16 августа 2017, 18:00 Комментарии

В Бишкек прибыла официальная делегация депутатов Московской государственной Думы, возглавляемая председателем Алексеем Шапошниковым. Oб этом сообщает пресс-служба Бишкекского городского кенеша.

В составе делегации заместитель председателя комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Татьяна Ломакина, заместитель председателя комиссии МГД по науке и промышленности Александр Сметанов.

"Это ответный визит делегации из Московской городской Думы. В феврале текущего года делегация депутатов Бишкекского городского кенеша с официальным визитом побывала в Москве", — сообщили в горкенеше.

Программа пребывания делегации депутатов Московской городской Думы рассчитана на пять дней. В ходе визита состоятся ряд официальных встреч.