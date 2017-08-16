Состав делегаций на заседании Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном

16 августа 2017, 18:16 Комментарии

16 августа, в Бишкеке под председательством премьер-министра Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллы Арипова проходит заседание Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между двумя странами.

Состав кыргызской делегации:

— Жениш Разаков – вице-премьер-министр;

— Эрлан Абдылдаев – министр иностранных дел;

— Арзыбек Кожошев – министр экономки;

— Гульмира Кудайбердиева – министр образования и науки;

— Жамшитбек Калилов – министр транспорта и дорог;

— Уларбек Шаршеев – председатель государственной пограничной службы;

— Курбанбай Искандаров — Специальный представитель правительства Кыргызской Республики по приграничным вопросам в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства Кыргызской Республики;

— Данияр Сыдыков – Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Узбекистан;

— Бахтияр Салиев – директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при правительстве Кыргызской Республики;

— Шухрат Сабиров – директор Государственного агентства антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызской Республики;

— Нурсулу Ахметова – советник премьер-министра;

— Айбек Айдарбеков – заведующий отделом международного сотрудничества аппарата правительства Кыргызской Республики;

— Динара Кемелова – первый заместитель министра иностранных дел;

— Алмаз Сазбаков – заместитель министра экономики;

— Жаныбек Керималиев – заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации;

— Айбек Калиев – председатель правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания";

Состав узбекской делегации:

— Абдулазиз Камилов — министр иностранных дел РУ;

— Элер Ганиев — министр внешней торговли РУ;

— Ильхом Нейматов — спецпредставитель президента РУ по делимитации и демаркации границ, посол по особым поручениям;

— Рустам Эминжанов — заместитель председателя Службы национальной безопасности, командующий пограничными войсками РУ;

— Нодиржон Жураев — заместитель министра юстиции РУ;

— Озодбек Назарбеков — первый заместитель министра культуры РУ;

— Жавлон Вахабов — заместитель министра иностранных дел РУ;

— Аброл Вахабов — заместитель министра сельского и водного хозяйства РУ;

— Нодир Отажонов — председатель АО "Узагротехсаноатхолдинг" РУ;

— Шаалим Шавахабов — заместитель начальника Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта РУ;

— Эркин Юнусов — и.о. председателя АО "Узсаноатэкспорт";

— Акбар Шукуров — заместитель председателя АО "Узбекистон темир йуллари";

— Улугбек Мустафоев — председатель АО "Узбекэнерго";

— Тохиржон Жалилов — председатель "Узбекозиковкат холдинг".