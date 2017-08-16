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Состав делегаций на заседании Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/sostav...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443143-ru.html

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16 августа 2017, 18:16       Комментарии

16 августа, в Бишкеке под председательством премьер-министра Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллы Арипова проходит заседание Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между двумя странами.
Состав кыргызской делегации:
— Жениш Разаков – вице-премьер-министр;
— Эрлан Абдылдаев – министр иностранных дел;
— Арзыбек Кожошев – министр экономки;
— Гульмира Кудайбердиева – министр образования и науки;
— Жамшитбек Калилов – министр транспорта и дорог;
— Уларбек Шаршеев – председатель государственной пограничной службы;
— Курбанбай Искандаров — Специальный представитель правительства Кыргызской Республики по приграничным вопросам в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства Кыргызской Республики;
— Данияр Сыдыков – Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Узбекистан;
— Бахтияр Салиев – директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при правительстве Кыргызской Республики;
— Шухрат Сабиров – директор Государственного агентства антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызской Республики;
— Нурсулу Ахметова – советник премьер-министра;
— Айбек Айдарбеков – заведующий отделом международного сотрудничества аппарата правительства Кыргызской Республики;
— Динара Кемелова – первый заместитель министра иностранных дел;
— Алмаз Сазбаков – заместитель министра экономики;
— Жаныбек Керималиев – заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации;
— Айбек Калиев – председатель правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания";
Состав узбекской делегации:
— Абдулазиз Камилов — министр иностранных дел РУ;
— Элер Ганиев — министр внешней торговли РУ;
— Ильхом Нейматов — спецпредставитель президента РУ по делимитации и демаркации границ, посол по особым поручениям;
— Рустам Эминжанов — заместитель председателя Службы национальной безопасности, командующий пограничными войсками РУ;
— Нодиржон Жураев — заместитель министра юстиции РУ;
— Озодбек Назарбеков — первый заместитель министра культуры РУ;
— Жавлон Вахабов — заместитель министра иностранных дел РУ;
— Аброл Вахабов — заместитель министра сельского и водного хозяйства РУ;
— Нодир Отажонов — председатель АО "Узагротехсаноатхолдинг" РУ;
— Шаалим Шавахабов — заместитель начальника Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта РУ;
— Эркин Юнусов — и.о. председателя АО "Узсаноатэкспорт";
— Акбар Шукуров — заместитель председателя АО "Узбекистон темир йуллари";
— Улугбек Мустафоев — председатель АО "Узбекэнерго";
— Тохиржон Жалилов — председатель "Узбекозиковкат холдинг".

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