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В Бишкеке демонтировали самовольную автомойку

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443142-ru.html

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В Бишкеке демонтирована самовольно установленная автомойка (фото)

16 августа 2017, 17:58       Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17. /Кабар/. В Бишкеке демонтировали самовольную автомойку, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
Управлением землепользования и строительства мэрии города Бишкек совместно с МП "Тазалык" произведен демонтаж самовольно установленной автомойки "Элит-Кар" (ул.Рысмендеева 12) с южной стороны Южного БЧК.
Демонтаж произведен во исполнение предписания Прокуратуры Октябрьского района г. Бишкек "О незамедлительном устранении нарушения закона".
Ранее со стороны Управления выдано уведомление на предоставление соответствующих разрешительных документов под автомойку.
В связи с отсутствием соответствующих разрешительных документов на вышеуказанный объект произведен демонтаж автомойки площадью 230 квадратных метров, с приведением земельного участка в первоначальное состояние.

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