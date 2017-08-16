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В Арсланбапе состоялся турнир по алышу на Кубок главы Джалал-Абадской области

Источник:
http://kabar.kg/news/v-arslanb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443141-ru.html

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16 августа 2017, 18:08       Комментарии

ОШ, 16.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Вблизи заповедника Арсланбап 13 августа состоялся турнир по национальному виду спорта "Алыш" на Кубок полномочного представителя правительства в Джалал-Абадской области. Об этом сообщили в пресс-службе данного ведомства.
По данным ведомства, по инициативе полномочного представителя правительства в Джалал-Абадской области Кыянбека Сатыбалдиева состоялся турнир по национальному виду спорта "Алыш", в котором приняли участие спортсмены из Ошской, Джалал-Абадской и Талаской областей. Призёры турнира были награждены денежными средствами, а чемпионам вручили в подарок коней.
По итогам соревнования призовые места по весовым категориям заняли:
Весовая категория 70 кг: 1 место занял Бурканбеков Алибай (Араван), 2 место занял Жаныбек уулу Усон (Ош), 3 место заняли Нээматжан уулу Бактияр(Арсланбап) и Тажимурад уулу Нурбай(Аксы).
Весовая категория 80 кг: 1 место занял Хабибуллаев Куштар (Кара-Дарыя), 2 место занял Каримжан уулу Жылдызбек (Аксы), 3 место заняли Топчубай уулу Кубат (Базар-Коргон) и Табалдиев Руслан (Кара-Дарыя).

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