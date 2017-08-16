Доллар США: 68.7350 (-0.1934) 
Евро: 80.8117 (-0.5445) 
Золото: 40.84 $/гр (-0.14) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Абдулла Арипов: Кыргызстан для Узбекистана — близкий сосед, надежный и долгосрочный партнерАбдулла Арипов: Кыргызстан для Узбекистана — близкий сосед, надежный и долгосрочный партнерВ Бишкеке демонтирована самовольно установленная автомойка (фото)В Бишкеке демонтирована самовольно установленная автомойка (фото)

Возле Первомайского суда собираются люди и милиция. Все ждут приговора

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364918_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443140-ru.html

Похожие новости

Чотонов: Прошу суд выносить приговор от сердца

Приговор Садыру Жапарову обжаловали в горсуде

В Первомайском суде один из залов оплеван насваем

Дело Текебаева: К Первомайскому суду пришли сторонники, объявившие голодовку

Баткенский суд приговорил троих террористов к 15 годам тюрьмы

16 августа 2017, 17:41       Комментарии

Возле здания Первомайского суда собираются сторонники подсудимого Омурбека Текебаева. Отметим, сегодня завершаются прения сторон. Лидер партии "Ата Мекен" завершил свое выступление. В нем обвиняемый в коррупции политик заявил, что в частности Дуйшенкул Чотонов является честным человеком.
Кроме того, он отметил свои отношения с президентом КР Алмазбеком Атамбаевым. По словам Текебаева, нынешний глава государства с 2010 года не поддерживал его инициативы. Особенно это касается конституционной реформы. Раньше им удавалось решать конфликты путем компромиссов, но затем все изменилось.
После завершающего выступления судья удалился в совещательную комнату, объявив перерыв на неопределенный период.
Тем временем во дворе Первомайского суда собираются сторонники подсудимого Омурбека Текебаева. По периметру в усиленном режиме работает милиция, территория здания оцеплена.
Стоит отметить, из-за оцепления уже произошла стычка правоохранительных органов с местными жителями. Женщина с ребенком пыталась пройти через ограждение к себе домой, но ее не пускали.
Тем временем, по неофициальной информации, уже сегодня суд вынесет решение по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС КР Дуйшенкула Чотонова.
Напомним, гособвинение запросило для Текебаева 10 лет лишения свободы и 8 лет для Чотонова с конфискацией имущества.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум