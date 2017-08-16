Возле Первомайского суда собираются люди и милиция. Все ждут приговора

16 августа 2017, 17:41 Комментарии

Возле здания Первомайского суда собираются сторонники подсудимого Омурбека Текебаева. Отметим, сегодня завершаются прения сторон. Лидер партии "Ата Мекен" завершил свое выступление. В нем обвиняемый в коррупции политик заявил, что в частности Дуйшенкул Чотонов является честным человеком.

Кроме того, он отметил свои отношения с президентом КР Алмазбеком Атамбаевым. По словам Текебаева, нынешний глава государства с 2010 года не поддерживал его инициативы. Особенно это касается конституционной реформы. Раньше им удавалось решать конфликты путем компромиссов, но затем все изменилось.

После завершающего выступления судья удалился в совещательную комнату, объявив перерыв на неопределенный период.

Тем временем во дворе Первомайского суда собираются сторонники подсудимого Омурбека Текебаева. По периметру в усиленном режиме работает милиция, территория здания оцеплена.

Стоит отметить, из-за оцепления уже произошла стычка правоохранительных органов с местными жителями. Женщина с ребенком пыталась пройти через ограждение к себе домой, но ее не пускали.

Тем временем, по неофициальной информации, уже сегодня суд вынесет решение по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС КР Дуйшенкула Чотонова.

Напомним, гособвинение запросило для Текебаева 10 лет лишения свободы и 8 лет для Чотонова с конфискацией имущества.