Ого! Скандал с Сусанной и другие события, которые удивили Кыргызстан

16 августа 2017, 17:49 Комментарии

БИШКЕК, 16 авг - Sputnik. Если вы читаете эту рубрику, значит сегодня среда. Именно в этот день выходит постоянная рубрика, для которой корреспонденты Sputnik тщательно отбирают самые интересные новости последних семи дней.

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Публикация от Photographer (@jokerphotography) Авг 7 2017 в 5:47 PDT

1. Злополучные ленточки Сусанны. За последнюю неделю фотографии этой девушки заполонили все ленты Кырнета. Сусанна Егорян, которая представляла Кыргызстан на World Next Top Model 2017, в финале появилась с лентой "Армения".

Чуть позже 18-летняя модель ответила всем злопыхателям, что это были такие правила и вообще она "не понимает, почему столько шума". Дальше история приобретает еще больше красок: о реакции кыргызстанских пользователей нелестно отозвался неизвестный сайт, замаскированный под армянское СМИ, что чуть не спровоцировало международный скандал. Вот так небольшой кусок ткани может превратить не очень известный конкурс красоты в самое обсуждаемое событие недели.

2. Гигиена в Кыргызстане. Согласно опросу, опубликованному на площадке Мнение.кг, одна молодая кыргызстанка из 13 моется лишь раз в неделю. Мужчины оказались менее чистоплотными: среди сильного пола столь редко это делает каждый шестой.

3. Министерская стипендия. Кыргызстанцы несказанно удивились, когда узнали, что у министра юстиции Урана Ахметова в 2016 году размер стипендии составил почти миллион сомов в год. Оказалось, что ларчик открывался просто: глава Минюста обучался в Японии, где цены разительно отличаются от кыргызстанских. По его словам, только за проезд он отдавал 100 долларов в месяц. И то со скидкой.

4. Рогато-мохнатый автомобиль в Бишкеке. Увидев машину участника тура "Ралли в Монголию" Грэма Донохо, сложно удержаться от того, чтобы достать из кармана телефон и сделать пару кадров. Не каждый день по столичным дорогам проезжает машина-олень (в отличии от водителей-оленей, их как раз множество).

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Сильный ветер, вероятно, стал причиной обрушения части стены строящегося 12-этажного дома по улице Суюмбаева 5. Домик из сказки "Три поросенка". Разумеется, реальность отличается от английского фольклора. В бишкекской версии не было ни волков, ни свиней, однако факт остается фактом: что-то снесло стену столичной 12-этажки, и возможно это действительно был сильный ветер.

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