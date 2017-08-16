Московские депутаты наносят ответный визит в Бишкек

16 августа 2017, 17:52 Комментарии

БИШКЕК, 16 авг - Sputnik. В Бишкек пребывает официальная делегация депутатов Московской государственной думы, сообщила пресс-служба Бишкекского городского кенеша.

Делегацию возглавляет председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Это ответный визит делегации из Московской городской думы. В феврале текущего года делегация депутатов Бишкекского городского кенеша с официальным визитом побывала в Москве.

Программа пребывания делегации депутатов Московской городской думы рассчитана на пять дней.

В ходе визита состоится ряд официальных встреч.

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