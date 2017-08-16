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Московские депутаты наносят ответный визит в Бишкек

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443138-ru.html

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16 августа 2017, 17:52       Комментарии

БИШКЕК, 16 авг - Sputnik. В Бишкек пребывает официальная делегация депутатов Московской государственной думы, сообщила пресс-служба Бишкекского городского кенеша.
Делегацию возглавляет председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Это ответный визит делегации из Московской городской думы. В феврале текущего года делегация депутатов Бишкекского городского кенеша с официальным визитом побывала в Москве.
Программа пребывания делегации депутатов Московской городской думы рассчитана на пять дней.
В ходе визита состоится ряд официальных встреч.
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