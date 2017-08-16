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Сибирь могла бы поделиться электроэнергией с Кыргызстаном — Кубат Рахимов

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443137-ru.html

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16 августа 2017, 18:06       Комментарии

БИШКЕК, 16 авг - Sputnik. Общий рынок электроэнергии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) поможет выровнять тарифы на электричество, сказал сегодня во время видеомоста экономический эксперт Кубат Рахимов.
Видеоконференция проходила в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.
По мнению эксперта, странам союза нужно трезво и прагматично подходить к таким проектам как CASA-1000 - он подразумевает переброску электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан.
"Россия и Казахстан со своими избыточными мощностями по выработке электроэнергии могут смело подключаться к этому энергомосту. Можно выйти на хорошие результаты, а избыток электроэнергии в Сибири может покрыть существующий дефицит и в Кыргызстане", - сказал Рахимов.
Он также раскритиковал систему тарификации электричества в республике сказав, что заниженные тарифы на свет и перекрестное субсидирование порождают в стране коррупцию и политические скандалы.
"Создание общего энергетического рынка должно позитивно отразиться на отдельных локальных рынках электричества", - заключил эксперт.
Видеоконференция объединила площадки в Астане, Бишкеке, Ереване, Минске и Москве.
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