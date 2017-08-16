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Абдулла Арипов: Кыргызстан для Узбекистана — близкий сосед, надежный и долгосрочный партнер

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/abdull...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443135-ru.html

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Ого! Скандал с Сусанной и другие события, которые удивили Кыргызстан

16 августа 2017, 17:48       Комментарии

Кыргызстан для Узбекистана является близким соседом, надежным и долгосрочным партнером. Об этом премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов заявил 16 августа, на заседании совместной Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и РУз.
"Судьбы наших стран тесно переплетаются и имеют общую историю, традиции и культурные духовные ценности. Мы готовы к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству на незыблемых принципах добрососедства и взаимного уважения, с учетом интересов друг друга", – отметил Абдулла Арипов.
Он подчеркнул, что за истекший короткий период с сентября 2016 года совместными усилиями заметно оживились кыргызско-узбекские двусторонние отношения по всем активным ключевым направлениям.
"Это стало возможным во многом благодаря постоянным контактам между нашими президентами Шавкатом Мирзиёевым и Алмазбеком Атамбаевым. Президенты наших стран открыли совершенно новую страницу кыргызско-узбекских отношений", – подчеркнул Арипов.
Премьер-министр Узбекистана отметил, что проведение сегодняшней межправительственной комиссии после 8-летнего перерыва, рассматривается как хорошая возможность для глубокого анализа текущего состояния двусторонних отношений и выработки практических мер по их расширению.
"Мы прилагаем все усилия для того, чтобы расширять торгово-экономические отношения. Мы надеемся, что с каждым годом товарооборот будет удваиваться по сравнению с прошлым годом и стабильно увеличиваться в пользу наших производителей и их партнеров", – отметил Абдулла Арипов.
Он также сообщил, что в Узбекистане используется целый ряд новых высокотехнологичных отраслей, в частности автомобилестроение, нефтегазохимия, фармацевтика, производство бытовой электроники и строительных материалов.
Касаясь вопросов культурно-гуманитарного сотрудничества, Абдулла Арипов сообщил, что узбекская сторона будет прилагать все усилия для развития данного направления.
"В этом году мы предлагаем провести дни узбекской культуры в Кыргызстане. В 2018 году мы ожидаем проведение дней культуры Кыргызстана в Узбекистане. Мы давно не обменивались нашими фильмотеками, поэтому по данному направлению также необходимо организовать дни кино", — отметил глава правительства Узбекистана.
В завершение встречи Абдулла Арипов отметил, что эти переговоры станут началом восполнения упущенного времени.
"Встречаясь дальше и развивая наше сотрудничество, мы будем преодолевать все барьеры, которые препятствуют развитию нашего двустороннего взаимовыгодного сотрудничества", — заключил глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов.

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