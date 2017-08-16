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ЦИК: Омурбек Бабанов зарегистрирован кандидатом на должность президента

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tcik-kr-o...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443134-ru.html

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16 августа 2017, 17:33       Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17. /Кабар/. Омурбек Бабанов зарегистрирован кандидатом на должность президента, сообщает пресс-служба ЦИК.
Сегодня на заседании членов Центральной избирательной комиссии был рассмотрен вопрос о регистрации одного из кандидатов на должность президента – Бабанова, самовыдвиженца.
Согласно требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность президента, статья 53 конституционного Закона КР "О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша", претендентом на должность президента в необходимом объеме представлены следующие документы:
- заявление о самовыдвижении;
- форма сведений о кандидате с указанием биографических данных;
- копия паспорта кандидата;
- справка с места работы;
- документы, подтверждающие внесение избирательного залога;
- сертификат об уровне владения государственным языком.
Также претендент на должность президента Бабанов представил в Центризбирком 107 тыс подписей избирателей в поддержку его кандидатуры, из которых достоверными признаны, согласно заключению рабочей группы по приему и проверке подписных листов - 103 тыс 165 подписей.
Согласно постановлению ЦИК КР за №358 от 16 августа 2017 года Бабанов зарегистрирован кандидатом на должность президента.

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