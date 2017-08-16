ЦИК: Омурбек Бабанов зарегистрирован кандидатом на должность президента

16 августа 2017, 17:33 Комментарии

БИШКЕК, 16.08.17. /Кабар/. Омурбек Бабанов зарегистрирован кандидатом на должность президента, сообщает пресс-служба ЦИК.

Сегодня на заседании членов Центральной избирательной комиссии был рассмотрен вопрос о регистрации одного из кандидатов на должность президента – Бабанова, самовыдвиженца.

Согласно требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность президента, статья 53 конституционного Закона КР "О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша", претендентом на должность президента в необходимом объеме представлены следующие документы:

- заявление о самовыдвижении;

- форма сведений о кандидате с указанием биографических данных;

- копия паспорта кандидата;

- справка с места работы;

- документы, подтверждающие внесение избирательного залога;

- сертификат об уровне владения государственным языком.

Также претендент на должность президента Бабанов представил в Центризбирком 107 тыс подписей избирателей в поддержку его кандидатуры, из которых достоверными признаны, согласно заключению рабочей группы по приему и проверке подписных листов - 103 тыс 165 подписей.

Согласно постановлению ЦИК КР за №358 от 16 августа 2017 года Бабанов зарегистрирован кандидатом на должность президента.