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В Бишкеке демонтирована самовольно установленная автомойка (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

    

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443133-ru.html

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16 августа 2017, 17:39       Комментарии

Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека и муниципальное управление "Тазалык" произвели демонтаж самовольно установленной автомойки "Элит-Кар" (ул.Рысмендеева 12 ) с южной стороны Южного БЧК.
Как сообщила пресс-служба мэрии, демонтаж произведен по предписанию прокуратуры Октябрьского района "О незамедлительном устранении нарушения закона".
Ранее Управление выдавало уведомление на предоставление соответствующих разрешительных документов под автомойку. В связи с отсутствием разрешительных документов на объект произведен демонтаж автомойки площадью 230 кв.м с приведением земельного участка в первоначальное состояние.

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