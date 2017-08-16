В Бишкеке демонтирована самовольно установленная автомойка (фото)

16 августа 2017, 17:39 Комментарии

Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека и муниципальное управление "Тазалык" произвели демонтаж самовольно установленной автомойки "Элит-Кар" (ул.Рысмендеева 12 ) с южной стороны Южного БЧК.

Как сообщила пресс-служба мэрии, демонтаж произведен по предписанию прокуратуры Октябрьского района "О незамедлительном устранении нарушения закона".

Ранее Управление выдавало уведомление на предоставление соответствующих разрешительных документов под автомойку. В связи с отсутствием разрешительных документов на объект произведен демонтаж автомойки площадью 230 кв.м с приведением земельного участка в первоначальное состояние.